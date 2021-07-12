Çavuşoğlu: Galatasaray'ın Yunanistan'da karşılaştığı muamele kabul edilemez
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Çavuşoğlu: Galatasaray'ın Yunanistan'da karşılaştığı muamele kabul edilemez

Çavuşoğlu: Galatasaray'ın Yunanistan'da karşılaştığı muamele kabul edilemez
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, Galatasaray futbol takımının bugün hazırlık maçı için gittiği Yunanistan'da gördüğü kötü muamelenin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, Galatasaray futbol takımının bugün hazırlık maçı için gittiği Yunanistan'da gördüğü kötü muamelenin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Galatasaray futbol takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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