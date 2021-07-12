Çavuşoğlu: Galatasaray'ın Yunanistan'da karşılaştığı muamele kabul edilemez (2)

ÇAVUŞOĞLU, YUNAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜDışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştüğünü açıkladı.

ÇAVUŞOĞLU, YUNAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız bugün Galatasaray futbol takımının Atina'da havaalanında yaşadığı keyfi muamele hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi yapmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı