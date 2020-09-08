Çavuşoğlu-Gakosso ortak basın toplantısı - Gakosso (2)
Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'nun ortak basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile görüşmesinin...
08.09.2020 15:34 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:39
Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'nun ortak basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuk bakan Jean-Claude Gakosso toplantıda konuştu. (2)
Kaynak: AA