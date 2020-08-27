Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah'la ortak basın toplantısı düzenledi
Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah'la ortak basın toplantısı düzenlediMoldova, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile ortak basın toplantısı düzenledi.
27.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:30
Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah'la ortak basın toplantısı düzenledi
Moldova, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: DHA