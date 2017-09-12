Çavuşoğlu: (Gabriel'in Silah Satışıyla İlgili Sözleri) Merkel'in Yaklaşımını Doğru Buluyoruz"

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile bir araya geldi. İkili orak basın toplantısı düzenledi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye'ye silah satışıyla ilgili sözleri) Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Bu anlamda yerli ve milli üretimi artırıyoruz her alanda. Kendi savaş uçağımızı helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiç bir zaman çaresiz değildir."