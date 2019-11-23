Çavuşoğlu g20 dışişleri bakanları toplantısına katıldı
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Çavuşoğlu g20 dışişleri bakanları toplantısına katıldı

Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldıJaponya, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

23.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:59
Çavuşoğlu g20 dışişleri bakanları toplantısına katıldı

Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

Japonya, () - Dışişleri Bakanı , Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından aile fotoğrafı çekildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Çavuşoğlu g20 dışişleri bakanları toplantısına katıldı
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