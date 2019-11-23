Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Aile fotoğrafı
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Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Aile fotoğrafı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve toplantıya katılan diğer bakanların aile fotoğrafı çektirmesi JAPONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya Şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Serbest Ticaretin Teşvik Edilmesi ve Küresel Yönetişim konulu...

23.11.2019 05:40 | Son Güncelleme: 23.11.2019 05:42
Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Aile fotoğrafı

Dışişleri Bakanı ve toplantıya katılan diğer bakanların aile fotoğrafı çektirmesi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya Şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Serbest Ticaretin Teşvik Edilmesi ve Küresel Yönetişim konulu toplantıya katıldı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Aile fotoğrafı
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