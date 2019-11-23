Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Aile fotoğrafı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve toplantıya katılan diğer bakanların aile fotoğrafı çektirmesi JAPONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya Şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Serbest Ticaretin Teşvik Edilmesi ve Küresel Yönetişim konulu...
23.11.2019 05:40 | Son Güncelleme: 23.11.2019 05:42
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve toplantıya katılan diğer bakanların aile fotoğrafı çektirmesi JAPONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya Şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Serbest Ticaretin Teşvik Edilmesi ve Küresel Yönetişim konulu toplantıya katıldı. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Aile fotoğrafı