Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıya katılan mevkidaşları ile sohbet etmesi Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıda yapılan sunumları dinlemesi JAPONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya Şehrinde G20...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıya katılan mevkidaşları ile sohbet etmesi
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıda yapılan sunumları dinlemesi JAPONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya Şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Serbest Ticaretin Teşvik Edilmesi ve Küresel Yönetişim konulu toplantıya katıldı.
Haber Videosu: Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı