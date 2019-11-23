Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıya katılan mevkidaşları ile sohbet etmesi Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıda yapılan sunumları dinlemesi JAPONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya Şehrinde G20...

23.11.2019 05:28 | Son Güncelleme: 23.11.2019 05:31
Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı 'nun toplantıya katılan mevkidaşları ile sohbet etmesi

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıda yapılan sunumları dinlemesi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya Şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Serbest Ticaretin Teşvik Edilmesi ve Küresel Yönetişim konulu toplantıya katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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