Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantı gündemini anlattı - İkili görüşmeler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
23.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantı gündemini anlattı - İkili görüşmeler