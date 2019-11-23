Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantı gündemini anlattı - İkili görüşmeler
Haberler » Güncel » Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantı gündemini anlattı - İkili görüşmeler - Haber

Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantı gündemini anlattı - İkili görüşmeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

23.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:47
Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantı gündemini anlattı - İkili görüşmeler

Dışişleri Bakanı 'nun açıklamaları NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantı gündemini anlattı - İkili görüşmeler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et