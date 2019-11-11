Çavuşoğlu: Fransa o acıyı unutamadı

11.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:08

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra gürültü koptuğunu ve dengelerin değiştiğini belirterek, "Orada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bunun da başını İsrail ve Fransa çekiyordu. Fransa onun acısını hiçbir zaman unutamadı. 29 Ekim resepsiyonlarımıza da tüm dünyada büyükelçilerini göndermedi. İçlerinde öyle bir acı var ki bu nefreti, bu hayal kırıklığını devam ettiriyor. Sen gelsen ne olur gelmesen ne olur Cumhuriyet Bayramımıza ya da törenlerimize" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yılı açılış töreninde ilk dersi verdi. Alaaddin Keykubat Üniversitesi kampüsündeki törene Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan, üniversite rektörleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: DHA