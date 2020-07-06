Çavuşoğlu-Fontelles ortak basın toplantısı - Fontelles
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'in soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, ortak basın toplantısı düzenledi.
06.07.2020 17:54 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:00
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'in soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, ortak basın toplantısı düzenledi. (5)
Kaynak: AA