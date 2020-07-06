Çavuşoğlu-Fontelles görüşmesi
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'in gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Josep Borrell Fontelles'i karşılaması İkilinin poz vermesi ve korona tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik...
06.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:17
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'in gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Josep Borrell Fontelles'i karşılaması
İkilinin poz vermesi ve korona tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'i karşıladı.
Kaynak: AA