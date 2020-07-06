Çavuşoğlu-Fontelles görüşmesi AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'in gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Josep Borrell Fontelles'i karşılaması İkilinin poz vermesi ve korona tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik...

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'in gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Josep Borrell Fontelles'i karşılaması İkilinin poz vermesi ve korona tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'i karşıladı. Kaynak: AA