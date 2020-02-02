Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Al Maki ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistinli mevkidaşı Riad Al Malki ile bir araya geldi.
02.02.2020 23:45 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:50
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistinli mevkidaşı Riad Al Malki ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi. - CİDDE
Kaynak: İHA