Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Al Maki ile görüştü
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Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Al Maki ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistinli mevkidaşı Riad Al Malki ile bir araya geldi.

02.02.2020 23:45 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:50
Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Al Maki ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Cidde'de Filistinli mevkidaşı Riad Al Malki ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği 'ın Cidde kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi. - CİDDE

Kaynak: İHA
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