Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki Görüşmeden detaylar CİDDE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki ile bir araya geldi.
02.02.2020 23:19 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki
Görüşmeden detaylar CİDDE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki ile bir araya geldi.
Kaynak: AA