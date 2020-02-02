Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ile bir araya geldi
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Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki Görüşmeden detaylar CİDDE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki ile bir araya geldi.

02.02.2020 23:19 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:20
Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Riad Al Malki

Görüşmeden detaylar CİDDE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ile bir araya geldi
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