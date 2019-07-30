Çavuşoğlu, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro L. Locsin Jr. ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tayland 'ın başkenti Bangkok 'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro L. Locsin Jr. ile görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medyada yaptığı açıklamada, "ASEAN toplantısında ikili görüşmelere Filipinler DB Teodoro Locsin Jr ile başladık. Tükiye-Filipinler diplomatik ilişkilerinin 70. yıldönümünde, ticaret hacmimizi ve savunma sanayii işbirliğini artırmak istiyoruz. Filipin barış sürecine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakanların tokalaşması

-Görüşmeden görüntüler

Kaynak: DHA