Çavuşoğlu, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro L. Locsin Jr. ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro L. Locsin Jr. ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro L. Locsin Jr. ile görüştü.
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Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medyada yaptığı açıklamada, "ASEAN toplantısında ikili görüşmelere Filipinler DB Teodoro Locsin Jr ile başladık. Tükiye-Filipinler diplomatik ilişkilerinin 70. yıldönümünde, ticaret hacmimizi ve savunma sanayii işbirliğini artırmak istiyoruz. Filipin barış sürecine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
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-Bakanların tokalaşması
-Görüşmeden görüntüler
Kaynak: DHA
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