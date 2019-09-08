Çavuşoğlu "Filenin Sultanları"nı kutladı

08.09.2019 23:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından "FileninSultanları" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Muhteşem bir mücadeleyle Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan gönüllerin şampiyonu Filenin Sultanları ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "coşkulu desteği ve kusursuz ev sahipliği" için de Ankara'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA