Çavuşoğlu: "(Rusya ziyaretinde) İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarını değerlendireceğiz"
28.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:37
Salondaki gazeteciler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ortak basın toplantısı düzenledi.
Salondaki gazeteciler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı