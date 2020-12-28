Çavuşoğlu: "(Rusya ziyaretinde) İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarını değerlendireceğiz"
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Çavuşoğlu: "(Rusya ziyaretinde) İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarını değerlendireceğiz"

28.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:37

Salondaki gazeteciler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ortak basın toplantısı düzenledi.

Salondaki gazeteciler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı. (4)

Çavuşoğlu: '(Rusya ziyaretinde) İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarını değerlendireceğiz'
Çavuşoğlu: '(Rusya ziyaretinde) İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarını değerlendireceğiz'
Çavuşoğlu: '(Rusya ziyaretinde) İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarını değerlendireceğiz'
Çavuşoğlu: '(Rusya ziyaretinde) İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarını değerlendireceğiz'
Çavuşoğlu: '(Rusya ziyaretinde) İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarını değerlendireceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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