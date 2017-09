Çavuşoğlu: "Fetö ile Mücadelede Pakistan Devletinin Verdiği Desteği Takdirle Karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye silah satışı hakkındaki sözlerine ilişkin, "Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Bu anlamda yerli ve milli üretimi artırıyoruz her alanda. Kendi savaş uçağımızı, helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiçbir zaman çaresiz değildir." dedi.



Çavuşoğlu ve Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Resmi Konut'taki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Daha önce Pakistan Enerji Bakanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan mevkidaşı Asıf'ı yeni görevinden dolayı bir kere daha tebrik eden Çavuşoğlu, "Pakistan'la olan ilişkilerimizi tarif etmeye gerek yok. Esasen Pakistan-Türkiye ilişkileri, özellikle her iki ülkenin karşı karşıya kaldığı zor günlerde test edilmiştir. Her zaman Pakistan ve Türkiye, Pakistan ve Türk halkı her şartta birbirinin yanında olmuştur." diye konuştu.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Pakistan'ın hükümeti, parlamentosu ve halkıyla güçlü bir şekilde Türkiye'nin yanında yer aldığını unutmayacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Şimdi FETÖ ile mücadelede de Pakistan devletinin ve hükümetinin verdiği desteği takdirle karşılıyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



İki ülkenin her alanda iş birliğini sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, ilişkilerin 70'inci yıl dönümüne yakışır şekilde her alanda güçlendirilmesi, ikili ticaret hacminin artırılması için adım atıldığını vurguladı.



"Türkiye hiçbir zaman çaresiz değildir"



Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Türkiye'ye silah satışı hakkındaki sözlerine ve onun ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu konuda yaptığı açıklamaya ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye olmasaydı Alman siyasetçiler herhalde kampanyada malzeme bulmakta zorlanacaktı. Daha önce de söyledim, sanki seçim Türkiye hakkında ya da seçim Türkiye'de yapılıyor. Oysa Almanya'nın ve Avrupa'nın başka konuları da var. Eminim Alman halkının da siyasetçilerden başka beklentileri var." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Bir atasözü var; 'Kötü komşu ev sahibi yapar' diye. Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Bu anlamda yerli ve milli üretimi artırıyoruz her alanda. Kendi savaş uçağımızı, helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiçbir zaman çaresiz değildir. Ama bir dışişleri bakanının esas görevi tüm imkanlarını, başka ülkelerle kendi ülkesinin ilişkilerini geliştirmektir." dedi.



Türkiye'nin Almanya ile problemi olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Almanya bizim müttefikimiz ama Almanya Türkiye'den ne istiyor bunu anlamakta zorlanıyoruz. Ama Almanya'nın bu yaklaşımlarını eleştirirken diğer FETÖ konusunda, PKK konusunda eleştirirken her zaman şunu söyledik; 'Almanya ile tüm bu konularda iş birliği yapmak ve ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Hiçbir zaman Almanya'ya 'şunu satmayacağız, bunu satmayacağız, onu engelleyeceğiz vesaire.' demedik. Dolayısıyla bu seçim atmosferinde dostum, tekrar altını çizerek ve her şartta söylüyorum, Sigmar Gabriel'in bu yaklaşımını bir dışişleri bakanına yakışan bir yaklaşım olarak değerlendiremiyoruz."



Gabriel'in seçim ortamında panik içinde Türkiye'ye saldırarak oy alamayacağını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Merkel'in yaklaşımını doğru buluyoruz. Seçim atmosferinde bile sağduyulu davranmak hepimizin görevidir. Seçimler geçer, dostluk kalıcıdır. Daha sonra gerçeklerle yüz yüze kalacağız. Dolayısıyla Almanya'nın bu süreci kendi mantalitesinde ve Türkiye'ye bakışında en az hasarla atlatmasını temenni ederiz. İleriki süreçte de ilişkilerimizi tekrar eski günlerine döndürmek için yeni kurulan hükümetle birlikte adım atacağımızı umuyoruz."



Çavuşoğlu, Almanya'nın Türkiye'ye yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini kaydetti.



(Sürecek)