Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı
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Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzÇavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldıenlenecek etkinliğe katıldı.

12.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:11
Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı

Dışişleri Bakanı , 'ta 'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzÇavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldıenlenecek etkinliğe katıldı.


Kaynak: DHA
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