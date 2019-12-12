Çavuşoğlu, fas'ta iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı
Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldıFas, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katıldı.
12.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:38
Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı
Fas, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katıldı.
Kaynak: DHA