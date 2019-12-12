Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı
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Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katıldı.

12.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:16
Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı

Dışişleri Bakanı , 'ta 'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Çavuşoğlu'nun etkinliğe gelişi-Etkinlik salonundan Çavuşoğlu'nun görüntüsü

-Detaylar


Kaynak: DHA
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