Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katıldı.
12.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:16
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katıldı.
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--------------Çavuşoğlu'nun etkinliğe gelişi-Etkinlik salonundan Çavuşoğlu'nun görüntüsü
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Kaynak: DHA