Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü
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Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü.

12.12.2019 20:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:26
Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü

'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 'ta bulunan Dışişleri Bakanı , Fas Başkanı El Othmani ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çavuşoğlu'nun El Othmani tarafından kabulü

-Çavuşoğlu-El Othmani görüşmesi


Kaynak: DHA
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