Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü
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Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Fas'ta bir araya geldi.

12.12.2019 19:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:54
Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Fas'ta bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, 'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik için bulunduğu Rabat'ta, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü.

Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, "Fas Dışişleri Bakanı kardeşim Burita ile bir araya geldik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilebilmesi için atılabilecek adımları ele aldık. İş birliğimizi her alanda daha da ilerleteceğiz." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA
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