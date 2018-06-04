Çavuşoğlu: F-35 Devir-teslimi İçin Belirlenen 21 Haziran Tarihinde Değişiklik Yok

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. İki ülke dışişleri bakanının toplantısının ardından yapılan açıklamada "Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştır." ifadesine yer verildi.

Author: euronews-tr

Tags: Dışişleri politikası AB-Türkiye ABD İsrail Posted: 04 juni 2018