Çavuşoğlu, etiyopya dışişleri bakanı gedu andargachew alene ile görüştü
Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene ile görüştüABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene ile görüştü.
23.09.2019 18:01
Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene ile görüştü
ABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene ile görüştü.
Kaynak: DHA