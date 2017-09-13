Çavuşoğlu, Eski İspanya Dışişleri Bakanıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos ile Antalya'da görüştü.



Çeşitli temas ve ziyaretler için Antalya'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, eski İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos ile bir araya geldi.



Görüşmede, uluslararası gündeme dair güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.