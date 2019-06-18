Çavuşoğlu, Esenler Millet Bahçesi'ni gezdi
- Genel görüntüler İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esenlerde Millet Bahçesi'ni gezdi.
- Genel görüntüler İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esenlerde Millet Bahçesi'ni gezdi.
Kaynak: AA
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