Çavuşoğlu, Esenler Millet Bahçesi'ni gezdi

Çavuşoğlu, Esenler Millet Bahçesi'ni gezdi

- Genel görüntüler İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esenlerde Millet Bahçesi'ni gezdi.

Çavuşoğlu, Esenler Millet Bahçesi'ni gezdi

- Genel görüntüler İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esenlerde Millet Bahçesi'ni gezdi.

Kaynak: AA
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