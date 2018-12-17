- TBMM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAvuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Esad ile çalışacağız ya da Esad'ı tasvip ediyoruz anlamında bir şey söylemedim."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Biz hiçbir zaman, 'Esad'ın yaptıklarını tasvip ettik' demedik, demeyeceğiz de. Bize sorulan soru; 'adil bir seçimi Esad kazanırsa onunla çalışır mısınız?' 'Böyle bir seçim olduğu sürece herkes durumu gözden geçirir' dedim. 'Esad ile çalışacağız' ya da 'Esad'ı tasvip ediyoruz' anlamında söylemedim."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "FETÖ ile ilgili 15 eyalette FBI'ın başlattığı ciddi bir soruşturma var. FBI bize, bugüne kadar elde ettikleri bulgularla 'Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladık. Hatta New Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar da başladı' dediler."

Kaynak: AA