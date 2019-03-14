Çavuşoğlu, Ebrd Başkanı Suma Chakrabarti ile Görüştü

Çavuşoğlu, Ebrd Başkanı Suma Chakrabarti ile Görüştü

Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile görüşme - Duruel.

Çavuşoğlu, Ebrd Başkanı Suma Chakrabarti ile Görüştü

Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile görüşme - Duruel

Kaynak: DHA
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