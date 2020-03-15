Çavuşoğlu: "Dünyanın her yerinden çok sayıda ülke Türkiye'den yardım talep ediyor" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından korona virüsüne karşı yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.