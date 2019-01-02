Çavuşoğlu : "Dünyanın Her Yerinde Proaktif Olmalıyız ve Çok Yönlü Bir Dış Politikamızın Olması...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansları programına katıldı. (3)

"Elbette girişimci olmak demek, dünyanın her yerinde var olmak demektir. Bugün zamanında ihmal ettiğimiz kıtalarda olmazsak yarın oralara gitmek için geç kalmış sayılabiliriz, geç kalmış oluruz. ve fırsatları da yakalamamış oluruz"

"Bugünün Türkiyesinin de gerçek anlamda, dış politikasının başarılı olabilmesi için biz dünyanın her yerinde olmalıyız. Dünyanın her yerinde proaktif olmalıyız ve çok yönlü bir dış politikamızın olması gerekiyor"

Kaynak: AA