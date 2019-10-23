Çavuşoğlu: "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir"
CANLI YAYIN: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Güvenli Bölgeyi Değerlendiriyor

Çavuşoğlu: "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AA Editör Masası AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

23.10.2019 10:24
Çavuşoğlu:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

AA Editör Masası

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir"

Kaynak: AA
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