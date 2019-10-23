Çavuşoğlu: "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AA Editör Masası AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AA Editör Masası
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir"