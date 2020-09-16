Çavuşoğlu, Dünya Bilgi Forumu'nun "Yeniden Asya Paneli"ne katıldı
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Çavuşoğlu, Dünya Bilgi Forumu'nun "Yeniden Asya Paneli"ne katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen Dünya Bilgi Forumu'nun "Yeniden Asya Paneli"ne katıldı.

Çavuşoğlu, Dünya Bilgi Forumu'nun
16.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen Dünya Bilgi Forumu'nun "Yeniden Asya Paneli"ne katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Yeniden Asya girişimimiz ve ülkemizin Asya kıtasına yapabileceği katkıları paylaştık." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Dünya Bilgi Forumu'nun "Yeniden Asya Paneli"nde, enerji, dijitalleşme, inovasyon, inşaat, ulaştırma, sağlık ve turizm alanlarındaki iş birliği imkanlarının ele alındığını ifade etti.

Kaynak: AA

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