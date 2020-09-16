Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'la görüştü
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Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'la bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'la görüştü
16.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'la bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kassanov'la görüştüğünü belirterek, "Her zaman ve her yerde Ahıska Türklerinin yanındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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