Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'la bir araya geldi.
16.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:38
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'la bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kassanov'la görüştüğünü belirterek, "Her zaman ve her yerde Ahıska Türklerinin yanındayız." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA