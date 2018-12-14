- Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği temsilcilerini kabul etti

BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği üyelerini kabul etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Bakü temasları kapsamında Dünya Ahıska Türkleri Birliği üyelerini kabul etti.