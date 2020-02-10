Çavuşoğlu: "Dost Slovenya ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için birlikte çalışmaya devam...
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Çavuşoğlu: "Dost Slovenya ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için birlikte çalışmaya devam...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın kürsüye gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak...

10.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:29
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı ve ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın kürsüye gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu: "Dost Slovenya ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için birlikte çalışmaya devam...
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