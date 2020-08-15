Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne geldi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ndeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA