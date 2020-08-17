Çavuşoğlu, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader Corona ile görüştü
Çavuşoğlu, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader Corona ile görüştüDominik Cumhuriyeti, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında geldiği Dominik Cumhuriyeti'nde yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüştü.
17.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:21
Çavuşoğlu, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader Corona ile görüştü
Dominik Cumhuriyeti, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında geldiği Dominik Cumhuriyeti'nde yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüştü.
Kaynak: DHA