Çavuşoğlu, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader Corona ile görüştü Çavuşoğlu, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader Corona ile görüştüDominik Cumhuriyeti, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında geldiği Dominik Cumhuriyeti'nde yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüştü.

Çavuşoğlu, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader Corona ile görüştü Dominik Cumhuriyeti, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında geldiği Dominik Cumhuriyeti'nde yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüştü. Kaynak: DHA