Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'e ilgi duyanlar bizimle iş birliği zemininde buluşsun

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'e ilgi duyanlar bizimle iş birliği zemininde buluşsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj tartışmalarına ilişkin, "Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir.

5.08.2019 14:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj tartışmalarına ilişkin, "Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın" dedi.

Kaynak: Euronews.com

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