Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'e ilgi duyanlar bizimle iş birliği zemininde buluşsun
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj tartışmalarına ilişkin, "Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj tartışmalarına ilişkin, "Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın" dedi.
Kaynak: Euronews.com
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