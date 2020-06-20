Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Yunanistan da dahil olmak üzere, herkesle diyolağa...
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Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Yunanistan da dahil olmak üzere, herkesle diyolağa...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katıldı.

20.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:59

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katıldı.

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"(Kovid-19 salgınının dünyaya etkisi) Her anlamda biz kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz"

"Şu anda yaptığımız şey, pandemi dönemini en az hasarla kurtarıp buradan çıkmak. Ekonomi dahil, aldığımız tedbirler de bunu gösteriyor, sonrasında da yolumuza emin adımlarla devam etmek için, şimdiden hazır olmamız lazım"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de hiçbir anlaşmanın, adımın faydası da yok geçerliliği de. Bunu sözle anlatamadık şimdi icraatlarımızla anlatıyoruz. Sondaj gemileri ve anlaşmalarımızla. Bunu yaptık ama bundan sonra tek taraflı mı yapmak isteriz? Hayır. Yunanistan da dahil olmak üzere, herkesle diyolağa hazırız"

Çavuşoğlu: '(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Yunanistan da dahil olmak üzere, herkesle diyolağa...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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