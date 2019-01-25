Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de sondajlarımıza başlayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tükiye'nin ikinci doğal gaz arama platformunun şubat ayında Doğu Akdeniz'e geleceğini belirterek, "Gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık ve bu bölgede sondajlarımıza başlayacağız." dedi.