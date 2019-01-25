Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de sondajlarımıza başlayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tükiye'nin ikinci doğal gaz arama platformunun şubat ayında Doğu Akdeniz'e geleceğini belirterek, "Gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık ve bu bölgede sondajlarımıza başlayacağız." dedi.

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de sondajlarımıza başlayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tükiye'nin ikinci doğal gaz arama platformunun şubat ayında Doğu Akdeniz'e geleceğini belirterek, "Gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık ve bu bölgede sondajlarımıza başlayacağız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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