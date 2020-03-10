Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması) Kıta sahanlığımız daha da genişledi" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.