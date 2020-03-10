Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması) Kıta sahanlığımız daha da genişledi"
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Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, Güncel

Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması) Kıta sahanlığımız daha da genişledi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

10.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:42
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (17)

Çavuşoğlu: '(Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması) Kıta sahanlığımız daha da genişledi'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması) Kıta sahanlığımız daha da genişledi"

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