Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması) Kıta sahanlığımız daha da genişledi"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
10.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:42
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (17)
Kaynak: AA
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