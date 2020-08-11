Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşması Toplantı sonrasında iki bakanın salondan ayrılmaları ANKARA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşması Toplantı sonrasında iki bakanın salondan ayrılmaları ANKARA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi. (5) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız, bundan taviz vermeyiz" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığının batı sınırlarına ruhsat verilerek, sondaj çalışmalarının süreceğini söyledi. Kaynak: AA