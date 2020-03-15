Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde açıklamalarda bulundu
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezinde çalışanlardan görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından korona virüsüne karşı yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
15.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:19
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezinde çalışanlardan görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından korona virüsüne karşı yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: AA
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