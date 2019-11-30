Çavuşoğlu, "Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" ödül törenine katıldı
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Çavuşoğlu, "Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" ödül törenine katıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen "Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" Ödül Töreni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Ödüllerin verilmesi Fotoğraf çekimi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen "Diplomatik ve İş Dünyası...

30.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:16

Antalya'nın ilçesinde düzenlenen "Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" Ödül Töreni

Dışişleri Bakanı 'nun konuşması

Ödüllerin verilmesi

Fotoğraf çekimi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen "Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" Ödül Töreni'ne katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, "Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" ödül törenine katıldı
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