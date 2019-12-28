Çavuşoğlu: "Denklemi değiştirdik oyunları bozduk, bir bir oyunları bozuyoruz"
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Çavuşoğlu: "Denklemi değiştirdik oyunları bozduk, bir bir oyunları bozuyoruz"

AK Parti Antalya İl Başkanlığı AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

28.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:33
Çavuşoğlu:

İl Başkanlığı

AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı

Dışişleri Bakanı 'nun konuşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu: "Denklemi değiştirdik oyunları bozduk, bir bir oyunları bozuyoruz"
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