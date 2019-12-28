Çavuşoğlu: "Denklemi değiştirdik oyunları bozduk, bir bir oyunları bozuyoruz"
AK Parti Antalya İl Başkanlığı AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı.
28.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:33
AK Parti Antalya İl Başkanlığı
AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı.
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Kaynak: AA