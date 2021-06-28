Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı
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Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

- Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

- Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı

ROMA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu, toplantı öncesi dışişleri bakanları ile birlikte aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda DEAŞ'la etkin mücadele için görüşlerimizi paylaştık. Bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütünden yararlanmanın yanlışlığına, PKK/YPG'nin bölgedeki terör eylemlerine dikkat çektik" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar Toplantısı'na da katılması bekleniyor.

Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı
Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı
Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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