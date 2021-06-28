Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısında DEAŞ'la etkin mücadele için görüşlerimizi paylaştık. Bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütünden yararlanmanın yanlışlığına, PKK/YPG'nin bölgedeki terör eylemlerine dikkat çektik' dedi.

Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Haberler
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