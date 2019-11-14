Çavuşoğlu, deaş'la küresel mücadele koalisyonu dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı
Çavuşoğlu, DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
14.11.2019 19:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:53
Çavuşoğlu, DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
ABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, deaş'la küresel mücadele koalisyonu dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı