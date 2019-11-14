Çavuşoğlu, deaş'la küresel mücadele koalisyonu dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı
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Çavuşoğlu, deaş'la küresel mücadele koalisyonu dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

14.11.2019 19:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:53

Çavuşoğlu, DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

ABD, ()- Dışişleri Bakanı , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, deaş'la küresel mücadele koalisyonu dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı
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