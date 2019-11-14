Çavuşoğlu, DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
14.11.2019 19:29 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------Çavuşoğlu'nun toplantı salonuna girişi-Çavuşoğlu'nun dışişleri bakanlarıyla tokalaşması-Toplu fotoğraf çekimi
-ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmaları
Kaynak: DHA